Covid oggi Basilicata, 545 contagi e 1 morto: bollettino 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 545 i nuovi contagi da Covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 4 maggio. Si registra inoltre un altro morto. 2.299 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. La persona deceduta è un’anziana di Lavello. Nella stessa giornata sono state registrate 469 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 112 di cui 4 in terapia intensiva: 83 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 29 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.868. Per la vaccinazione, ieri somministrate 189 dosi. Finora 468.131 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.800 hanno ricevuto la seconda ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 545 i nuovidainsecondo ildi, 4. Si registra inoltre un altro. 2.299 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. La persona deceduta è un’anziana di Lavello. Nella stessa giornata sono state registrate 469 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 112 di cui 4 in terapia intensiva: 83 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 29 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 29.868. Per la vaccinazione, ieri somministrate 189 dosi. Finora 468.131 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.800 hanno ricevuto la seconda ...

