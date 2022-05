Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Bologna. Arsenal sul terzino scozzese Hickey - ArenaRosario : RT @RadioSportiva: Tra la trasferta di Bologna e quella di Udine c'è stato un incontro tra l'entourage del giocatore e la società nerazzurr… - RadioSportiva : Tra la trasferta di Bologna e quella di Udine c'è stato un incontro tra l'entourage del giocatore e la società nera… - Fantacalcio : Calciomercato Bologna, gioielli in vetrina: almeno 3 giocatori a rischio addio - 1000Cuori : ?? Calciomercato - Bologna, interesse dell'Arsenal per Hickey ?? -

Il difensore classe 1999 ha saltato le ultime due trasferte ae a Udine per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, ma può recuperare per la sfida contro la Juve. DYBALA - ...L'amarezza per la sconfitta diè ancora viva, l'unico modo per distrarsi resta concentrarsi sul lavoro quotidiano. Per questo Inzaghi cerca di pensare solo al campo e al modo di portare la ... Calciomercato Bologna, gioielli in vetrina: almeno 3 giocatori a rischio addio Manca una settimana alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio ... due trasferte a Bologna e a Udine per ...Su Aaron Hickey c'è anche una squadra di Premier League. Secondo Football.london, l'esterno scozzese del Bologna piace all'Arsenal di Mikel Arteta che cerca un terzino sinistro per i suoi 'gunners'.