Avete ricevuto l'assegno? Attenzione alla pensione: cosa sta succedendo (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Inps sta riscontrando alcuni problemi sul fronte dei pagamenti di Reddito di cittadinanza, pensioni e assegno unico. Come sottolinea Italia Oggi, diversi cittadini avrebbero lamentato il mancato accredito dell'assegno unico. A quanto pare, sempre come riporta il quotidiano economico, alcune criticità sarebbero state anche riscontrate sul fronte dei pagamenti previdenziali e anche di qualche assegno di Rdc. A quanto pare il problema potrebbe essere di natura tecnica. Un operatore di call center di Inps di fatto avrebbe parlato di problemi sulla gestione dei flussi di pagamento, riferendo anche di problemi su pensioni e reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda invece l'assegno unico sarebbe esclusa la causa di un vizio di forma nella domanda presentata dal singolo cittadino per ottenere l'accredito. Infatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Inps sta riscontrando alcuni problemi sul fronte dei pagamenti di Reddito di cittadinanza, pensioni eunico. Come sottolinea Italia Oggi, diversi cittadini avrebbero lamentato il mancato accredito dell'unico. A quanto pare, sempre come riporta il quotidiano economico, alcune criticità sarebbero state anche riscontrate sul fronte dei pagamenti previdenziali e anche di qualchedi Rdc. A quanto pare il problema potrebbe essere di natura tecnica. Un operatore di call center di Inps di fatto avrebbe parlato di problemi sulla gestione dei flussi di pagamento, riferendo anche di problemi su pensioni e reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda invece l'unico sarebbe esclusa la causa di un vizio di forma nella domanda presentata dal singolo cittadino per ottenere l'accredito. Infatti ...

Advertising

Giacomio_ : RT @fabius10scudi: Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dovrete restituire (semicit.). - fabius10scudi : Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dovrete restituire (semicit.). - Bradipo639 : @steeqaatsy ?? Li odio. Pensa se non capiva... A me arrivano mail di risposta al responsabile con scritto 'ok ricevu… - NorikaJune : RT @tutto1altro: Come si fa a non riconoscere in Moni Ovadia un maestro, una di quelle persone spirituali che sanno attraversare il tempo e… - blello2 : RT @tutto1altro: Come si fa a non riconoscere in Moni Ovadia un maestro, una di quelle persone spirituali che sanno attraversare il tempo e… -