A Ostia per andare in discoteca le ragazze devono essere “poco vestite” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ma nel 2022 ci si potrà vestire come si vuole? Nel litorale romano evidentemente no. Secondo quanto riportato da Il Messaggero che cita la denuncia di una madre sui social, tre ragazze sono state allontanate dal buttafuori dello Shilling, una discoteca di Ostia, in quanto “troppo vestite” (qui avevamo parlato di dress code sessista). Non sono esattamente le parole che avrebbe utilizzato lo stesso addetto alla sicurezza. Ma quello che le tre giovani ventenni – che volevano semplicemente passare il pomeriggio e la sera del 1 maggio godendosi un po’ di relax al mare – si sono sentite dire non è meno disarmante. Al Messaggero Eleonora, studentessa di Ostia al terzo anno di giurisprudenza, ha raccontato che il buttafuori ha sbarrato loro la strada dicendo: “In questo locale non entrate, non avete i ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ma nel 2022 ci si potrà vestire come si vuole? Nel litorale romano evidentemente no. Secondo quanto riportato da Il Messaggero che cita la denuncia di una madre sui social, tresono state allontanate dal buttafuori dello Shilling, unadi, in quanto “troppo” (qui avevamo parlato di dress code sessista). Non sono esattamente le parole che avrebbe utilizzato lo stesso addetto alla sicurezza. Ma quello che le tre giovani ventenni – che volevano semplicemente passare il pomeriggio e la sera del 1 maggio godendosi un po’ di relax al mare – si sono sentite dire non è meno disarmante. Al Messaggero Eleonora, studentessa dial terzo anno di giurisprudenza, ha raccontato che il buttafuori ha sbarrato loro la strada dicendo: “In questo locale non entrate, non avete i ...

