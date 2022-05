Virtus Bologna-Schio oggi: orario, tv, programma, streaming gara-3 finale playoff basket femminile 2022 (Di martedì 3 maggio 2022) Mancano pochissime ore alla gara-3 della finale scudetto di Serie A1 di basket femminile. Al PalaDozza di Bologna la Virtus attende la Famila Wuber Schio, in un match da dentro o fuori: le bianconere, infatti, sono sotto 0-2 nella serie dopo aver perso entrambe le sfide disputate al PalaRomare di Schio (Vicenza). La Famila Wuber ha quindi la possibilità di chiudere i conti questa sera dopo aver vinto nettamente per 78-51 il confronto precedente, cucendosi lo scudetto sul petto per l’undicesima volta nella sua storia. Coach Dikaioulakos farà ancora affidamento sui migliori terminali offensivi ovvero Laksa (25 punti nel match di sabato sera), Mestdagh e Jasmine Keys (MVP della prima sfida). basket femminile, ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) Mancano pochissime ore alla-3 dellascudetto di Serie A1 di. Al PalaDozza dilaattende la Famila Wuber, in un match da dentro o fuori: le bianconere, infatti, sono sotto 0-2 nella serie dopo aver perso entrambe le sfide disputate al PalaRomare di(Vicenza). La Famila Wuber ha quindi la possibilità di chiudere i conti questa sera dopo aver vinto nettamente per 78-51 il confronto precedente, cucendosi lo scudetto sul petto per l’undicesima volta nella sua storia. Coach Dikaioulakos farà ancora affidamento sui migliori terminali offensivi ovvero Laksa (25 punti nel match di sabato sera), Mestdagh e Jasmine Keys (MVP della prima sfida)., ...

