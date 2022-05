Villareal-Liverpool, le parole dei protagonisti (Di martedì 3 maggio 2022) Villareal Liverpool – Alexander Arnold e Raul Albiol hanno rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, al termine di Villareal-Liverpool. Ecco quanto affermato. Villareal, Albiol: “Il gol di Fabinho ci ha tagliato le gambe” “Il gol di Fabinho ci ha fatto male, e tutto lo sforzo fatto nel primo tempo ci ha penalizzati. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi per il loro apporto, è un peccato per noi non arrivare in finale. Dopo l’intervallo volevamo continuare anche se avevamo faticato, ma dopo il primo gol è stata dura. Le assenze? Queste sono le stagioni. Ci sono momenti in cui alcuni stanno bene e altri sono infortunati, ma devi accettarlo”. Liverpool, Alexander-Arnold: “Rendiamo le semifinali complesse” “Non rendiamo mai semplici per noi stessi le semifinali di ... Leggi su seriea24 (Di martedì 3 maggio 2022)– Alexander Arnold e Raul Albiol hanno rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, al termine di. Ecco quanto affermato., Albiol: “Il gol di Fabinho ci ha tagliato le gambe” “Il gol di Fabinho ci ha fatto male, e tutto lo sforzo fatto nel primo tempo ci ha penalizzati. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi per il loro apporto, è un peccato per noi non arrivare in finale. Dopo l’intervallo volevamo continuare anche se avevamo faticato, ma dopo il primo gol è stata dura. Le assenze? Queste sono le stagioni. Ci sono momenti in cui alcuni stanno bene e altri sono infortunati, ma devi accettarlo”., Alexander-Arnold: “Rendiamo le semifinali complesse” “Non rendiamo mai semplici per noi stessi le semifinali di ...

Advertising

SkySport : VILLARREAL-LIVERPOOL 2-3 Risultato finale ? ? #Dia (3’) ? #Coquelin (41’) ? #Fabinho (62’) ? #Diaz (67’) ? #Mané (7… - telodogratis : Champions League: il cuore non basta al Villareal, Liverpool in finale - BullaInterista : RT @Swaffle_7: Il Villareal stava riuscendo a battere il Liverpool, ma si è presentato un ostacolo troppo grande da superare... https://t.c… - chiapperfield : @SandroSca Quindi?il villareal è in finale? Ha battuto il Liverpool 3 a 0 fuori casa ?dopo aver pareggiato uno a uno in casa? - zazoomblog : Villareal-Liverpool 2-3 Van Dijk: “Meritato nel secondo tempo prima mancata aggressività” - #Villareal-Liverpool… -