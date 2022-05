Napoli: Osimhen non incedibile, ma servono 110 milioni. In caso di addio, all-in su Scamacca (Di martedì 3 maggio 2022) Il Napoli si coccola Victor Osimhen, ma allo stesso tempo non chiude completamente la porta ad una sua eventuale cessione; infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, i partenopei valuterebbero proposte solo per una cifra pari ad almeno 110 milioni di euro. Infatti, per il nigeriano la spesa fatta l’anno scorso, quando venne prelevato dal Lille, fu molto importante, e le prestazioni con la maglia azzurra hanno attirato le attenzioni di Manchester United e Arsenal, alla ricerca di un grande nome per rafforzare i rispettivi attacchi. Nel caso in cui si dovesse finalizzare la cessione di Osimhen, il Napoli virerebbe con forza su Gianluca Scamacca, con le seconde scelte rappresentate da Haller dell’Ajax e Terrier del Rennes. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Ilsi coccola Victor, ma allo stesso tempo non chiude completamente la porta ad una sua eventuale cessione; infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, i partenopei valuterebbero proposte solo per una cifra pari ad almeno 110di euro. Infatti, per il nigeriano la spesa fatta l’anno scorso, quando venne prelevato dal Lille, fu molto importante, e le prestazioni con la maglia azzurra hanno attirato le attenzioni di Manchester United e Arsenal, alla ricerca di un grande nome per rafforzare i rispettivi attacchi. Nelin cui si dovesse finalizzare la cessione di, ilvirerebbe con forza su Gianluca, con le seconde scelte rappresentate da Haller dell’Ajax e Terrier del Rennes. SportFace.

