MJF | “Se Vince mi dovesse pagare bene andrei in WWE”

(Di martedì 3 maggio 2022) MJF è indubbiamente una delle stelle piu’ luminose del roster della AEW. A soli 26 anni riesce a trasportare molta attenzione su di lui nei suoi match e nei suoi incredibili promo ed ha un potenziale incredibile nel futuro prossimo. Non è un segreto il fatto che il suo contratto con Tony Khan scadra’ nei prossimi anni e non ha perso l’occasione per lanciare una piccola provocazione a quelo che a breve potra’ essere il suo nuovo datore di lavoro. It’s all about the money “Come ben sapete dal primo gennaio del 2024 saro’ un free agent. Chi di voi vorrebbe vedermi in WWE? Non sono in questo business per intrattenere il pubblico ma solo per fare piu’ soldi possibili. E se un giornodecidesse di pagarmi meglio del mio amico Tony Khan allora andro’ sicuramente in WWE, dopotutto quando ci sono io in TV i ratings salgono all’impazzata.”

