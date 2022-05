Masters 1000 e Wta 1000 Madrid 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 4 maggio con Sinner e Musetti (Di martedì 3 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dei tornei Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid 2022 per quanto riguarda la giornata di mercoledì 4 maggio. Tornano in campo Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, impegnati nei rispettivi match di secondo turno. Impegnati anche Rafa Nadal, che esordirà contro Miomir Kecmanovic, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Nel femminile, invece, spazio ai quarti di finale. Ecco il programma completo: MANOLO SANTANA STADIUM Dalle ore 12:00 – (8) Jabeur vs Halep A seguire – Cilic vs (2) Zverev Non prima delle ore 16:00 – (3) Nadal vs Kecmanovic Non prima delle ore 20:00 – Sorribes Tormo vs ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Il, glie l’didei torneie Wtadiper quanto riguarda la giornata di. Tornano in campo Lorenzoe Jannik, impegnati nei rispettivi match di secondo turno. Impegnati anche Rafa Nadal, che esordirà contro Miomir Kecmanovic, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Nel femminile, invece, spazio ai quarti di finale. Ecco ilcompleto: MANOLO SANTANA STADIUM Dalle ore 12:00 – (8) Jabeur vs Halep A seguire – Cilic vs (2) Zverev Non prima delle ore 16:00 – (3) Nadal vs Kecmanovic Non prima delle ore 20:00 – Sorribes Tormo vs ...

