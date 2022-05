Intervista a Papa Francesco: «Putin non si ferma, voglio incontrarlo a Mosca. Ora non vado a Kiev» (Di martedì 3 maggio 2022) Intervista a Papa Francesco: «Da Putin non abbiamo ancora ricevuto risposta. Zelensky? L’ho chiamato il primo giorno di conflitto, ma ora non è il momento di andare a Kiev Ho parlato 40 minuti con il patriarca Kirill, gli ho detto: non siamo chierici di Stato. L’Italia sta facendo un buon lavoro, oggi l’intervento al ginocchio» Leggi su corriere (Di martedì 3 maggio 2022): «Danon abbiamo ancora ricevuto risposta. Zelensky? L’ho chiamato il primo giorno di conflitto, ma ora non è il momento di andare aHo parlato 40 minuti con il patriarca Kirill, gli ho detto: non siamo chierici di Stato. L’Italia sta facendo un buon lavoro, oggi l’intervento al ginocchio»

A_Musil : «Noi non siamo chierici di Stato, non possiamo utilizzare il linguaggio della politica, ma quello di Gesù». Il pass… - edgardogulotta : Il Papa è pronto ad andare da Putin per cercare di fermare la guerra. Lo dice lui stesso in un’intervista al Corrie… - EraldoFR : Soul intervista padre Raniero Cantalamessa - Papa Francesco è Gesù per me - RealGossipland : Lulù contro il papà di Manuel: finalmente racconta come sono andate le cose INTERVISTA QUI - GavinoFranti : @as99pd @HSkelsen @ZelenskyyUa Dimmi il nome di un ministro degli esteri di una potenza mondiale che avrebbe accett… -