Il commercio illegale di fauna selvatica in Birmania (Di martedì 3 maggio 2022) Undicimilaquarantasei animali venduti, spesso attraverso canali telematici come Facebook. Secondo un rapporto di inizio aprile della sezione asiatica del Wwf, nel 2021 il commercio illegale di fauna selvatica in Myanmar è aumentato del 74% rispetto al 2020. Una tendenza accentuata sia dall'instabilità politica del Paese che dalla pandemia, che ha quasi completamente eliminato i mercati fisici spostando il tutto sul web, dove sono più difficilmente rintracciabili. La relazione "Going viral: Myanmar's wildlife trade escalates online" evidenzia come nel 2021 siano state 173 le specie messe in vendita: un numero più alto rispetto alle 143 dell'anno precedente, di cui il 96% vivi. A destare particolare attenzione è l'aumento del numero di mammiferi commerciati, sia vivi che parti del loro corpo, cresciute del 241%. Numeri ...

