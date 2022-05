Giulia muore nel sonno a 6 anni: la lettera commossa della mamma (Di martedì 3 maggio 2022) Ha pubblicato sul suo profilo Facebook una lettera dedicata alla figlia morta nel sonno ad appena 6 anni. Rossella ha affidato a un post il dolore che sta sperimentando per la perdita della piccola Giulia De Luca. Ad anticiparne il contenuto il portale Paesenews.it. Sessa Aurunca, Giulia morta nel sonno a 6 anni. La lettera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 maggio 2022) Ha pubblicato sul suo profilo Facebook unadedicata alla figlia morta nelad appena 6. Rossella ha affidato a un post il dolore che sta sperimentando per la perditapiccolaDe Luca. Ad anticiparne il contenuto il portale Paesenews.it. Sessa Aurunca,morta nela 6. LaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CantuMaura : RT @Kellita32756903: amici20 vive sempre? la vera amicizia non muore mai? Giulia è Aka (il fratello)? che belli.. come si divertono??… - mariann60059306 : RT @Kellita32756903: amici20 vive sempre? la vera amicizia non muore mai? Giulia è Aka (il fratello)? che belli.. come si divertono??… - Kellita32756903 : amici20 vive sempre? la vera amicizia non muore mai? Giulia è Aka (il fratello)? che belli.. come si diverton… - amata_giulia : @MaiMollareWW3 @Thelma02559007 Impossibile un bimbo sano oggi non muore di covid..questa variante a scuola l’hanno… - Alestrading : RT @gallina_di: Giulia muore improvvisamente a soli sei anni: la Procura apre un'inchiesta - CasertaCE ?? INCHIESTA??? MA QUALE INCHIESTA? P… -