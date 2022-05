Denise Pipitone | test del dna su una ragazza rom | Antonia Cerasela non è la bambina scomparsa

(Di martedì 3 maggio 2022)non è. A scrivere la parola fine sull’ultimo capitolo in ordine di tempo del mistero lungo ormai 18 anni dellasparita nel nulla a Mazara del Vallo (Trapani), quando non aveva neppure quattro anni, è Piera Maggio. La mamma di, infatti, ha reso noto l’esito deldel Dna eseguito su una giovanerom, su cui nell’ultimo anno erano arrivate diverse segnalazioni. «Gli avvocati Giacomo Frazzitta e Ottavia Villini hanno proceduto, attraverso un’operazione internazionale, nell’ambito delle indagini difensive, a prelevare campioni di sostanza biologica alla signoracon il suo consenso, dopo averne localizzato la posizione nello Stato della Romania», spiega mamma Piera. Con la ...

Advertising

Pantocrax : RT @BarracoAngelo: Oggi si può affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che la signora Cerasela non è Denise Pipitone Mio articolo pe… - Pantocrax : RT @occhio_notizie: La mamma ha annunciato l’esito del test di #Dna effettuato su una ragazza in Romania: 'Esito negativo', sfumano così an… - Pantocrax : RT @MissingDeniseMp: ?? Denise Pipitone: Accertamenti effettuati sulla sig.ra Cerasela. ?? Blog ufficiale: - Pantocrax : RT @maryfalco71: #DenisePipitone: Accertamenti effettuati sulla sig.ra Cerasela. -

Si continua a sperare di trovare, ma un nuovo esame comparativo del dna ha dato esito negativo. A renderlo noto è Piera Maggio , madre della bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 in un giorno di ...... la conduttrice di Mattino5, parla del suo lavoro e delle difficoltà degli ultimi tempi, che l'hanno vista spesso protagonista di casi di cronaca (uno fra tutti la scomparsa di). Ora ...Nuovi esami sul Dna dopo le segnalazioni su Denise Pipitone: Piera Maggio annuncia il risultato. Nello stesso comunicato pubblicato questa mattina da Piera Maggio è stato reso noto il risultato delle ...“Pertanto – continua il messaggio – può dirsi al di là di ogni ragionevole dubbio che la signora Cerasela non è Denise Pipitone“ Piera Maggio, da quel maledetto 1 settembre 2004, non si è mai arresa.