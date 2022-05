“Comunicazione importante”. Denise Pipitone, a dare la notizia è la madre Piera Maggio (Di martedì 3 maggio 2022) Sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, continuano a emergere nuovi particolari che aggiungono capitoli a una vicenda lunga quasi 18 anni. Piera Maggio non molla e dal giorno della scomparsa della sua bambina non ha mai smesso di lottare e trovare la verità. Tante, tantissime le segnalazioni arrivate in questi quasi 18 anni alle forze dell’ordine, ai programmi televisivi che in questi anni si sono occupati del caso e alla stessa famiglia della bambina scomparsa, ma ancora oggi, dopo processi e indagini, della ‘piccola’ Denise Pipitone non c’è nessuna traccia. Denise Pipitone: test dna sulla ragazza rom Antonia Cerasela Da qualche tempo si è aperta una nuova pista che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Sul caso di, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, continuano a emergere nuovi particolari che aggiungono capitoli a una vicenda lunga quasi 18 anni.non molla e dal giorno della scomparsa della sua bambina non ha mai smesso di lottare e trovare la verità. Tante, tantissime le segnalazioni arrivate in questi quasi 18 anni alle forze dell’ordine, ai programmi televisivi che in questi anni si sono occupati del caso e alla stessa famiglia della bambina scomparsa, ma ancora oggi, dopo processi e indagini, della ‘piccola’non c’è nessuna traccia.: test dna sulla ragazza rom Antonia Cerasela Da qualche tempo si è aperta una nuova pista che ha ...

Advertising

Cle91952852 : RT @maryfalco71: ?? COMUNICAZIONE IMPORTANTE ?? Accertamenti effettuati sulla sig.ra CERASELA. ?? ???? - Malehdivivere : @angelo_cim @PandolfiRudy Per me il portiere deve sapere la lingua, è troppo importante la comunicazione. Neto e Dr… - idrossibenzoato : @deca_hemmyblack Ma in realtà secondo me è più una questione di 'i miei esami sono più difficili dei tuoi, quindi l… - Asia29674459 : RT @maryfalco71: ?? COMUNICAZIONE IMPORTANTE ?? Accertamenti effettuati sulla sig.ra CERASELA. ?? ???? - Pantocrax : RT @maryfalco71: ?? COMUNICAZIONE IMPORTANTE ?? Accertamenti effettuati sulla sig.ra CERASELA. ?? ???? -