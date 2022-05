Cartabianca con Bianca Berlinguer | questa sera faccia a faccia Orsini - Salvini su Ucraina e pace

(Di martedì 3 maggio 2022), martedì 3 maggio 2022, tornaper una nuova puntata di. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, affronterà " come sempre " i temi di ...

Advertising

GiovaQuez : Vi vedo mosci con le deleghe, vi ricordate che giorno è oggi, sì? ??????????? E c'è anche Matteo da Assisi #cartabianca - GiovaQuez : Di Cesare: 'La Russia è una potenza nucleare, non possiamo andare ad una guerra con uno scenario nucleare'. Solito… - pietroraffa : Orsini:'Vorrei dare il benvenuto alla Fridrikhson e spero che con noi si senta a casa. Nei suoi confronti abbiamo u… -

Adnkronos

...Orsini - Salvini Alessandro Orsini annuncia un 'faccia a facciaMatteo Salvini questa sera a Carta Bianca'. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale sarà ospite di, ...Buone notizie per Bianca Berlinguer, la conduttrice disu Rai 3. Stando a qualche indiscrezione, l'ex direttrice del Tg3 potrebbe trovare una ...la Berlinguer avrebbe avuto un incontrol'... Orsini a Cartabianca oggi: "Faccia a faccia con Salvini" (Adnkronos) - Alessandro Orsini annuncia un "faccia a faccia con Matteo Salvini questa sera a Carta Bianca". Il professore di sociologia del terrorismo internazionale sarà ospite di Cartabianca, su ...Questa sera, martedì 3 maggio 2022, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Il programma di approfondimento ... Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto e collegamenti con gli ...