Bonus di 200 euro del governo | forse a giugno per i dipendenti A luglio per i pensionati

ROMA - Quando arriverà il Bonus da 200 euro previsto dal governo per lavoratori dipendenti e pensionati conredditi fino a 35mila euro? Risponde il ministro dell'economia, Daniele Franco: "Il Bonus da 200euro che dispone il Dl Aiuti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro sarà pagato presumibilmente a luglio per i pensionati e tra giugno-luglio per i dipendenti" L'articolo proviene da Firenze Post.

