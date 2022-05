Appalti Pozzuoli | Oddati | “Pronto a fornire chiarimenti ai pm”

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “La perquisizione di qualche giorno fa, con la connessa notizia di un procedimento penale nei miei confronti, mi hanno colpito in un momento di grande preoccupazione, visto che mia figlia è ricoverata per una grave malattia. Ho sempre avuto piena fiducia nella magistratura, e appena avrò superato questo problema, che mi sta tormentando, darò la piena disponibilità per qualsiasi chiarimento”. Lo dichiara, attraverso l’avvocato Vittorio Giaquinto, Nicola, che, nei giorni scorsi, dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Napoli, si è dimesso dagli incarichi nazionali che ricopriva nel Pd. Nicolarisulta indagato nell’ambito di una inchiesta che mira a fare luce su alcuni, tra cui quello di riqualificazione del ...

