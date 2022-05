Ambasciatore russo in Vaticano: apprezziamo molto dialogo con papa (Di martedì 3 maggio 2022) La Russia apprezza molto il dialogo con papa Francesco indipendentemente dalle circostanze internazionali. Lo ha detto alla Ria Novosti l'Ambasciatore russo in Vaticano, Alexander Avdeev. "In ogni contesto internazionale, il dialogo con il papa è importante per Mosca, e il pontefice è sempre un interlocutore desiderato", ha detto Avdeev.A inizio giornata, papa Francesco ha dichiarato al Corriere della Sera di essere pronto a visitare Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, cercando di promuovere una soluzione pacifica della crisi ucraina. Il pontefice ha osservato, tuttavia, che il suo suggerimento resta senza risposta, aggiungendo che è disposto a visitare anche l'Ucraina, ma deve prima recarsi a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 maggio 2022) La Russia apprezzailconFrancesco indipendentemente dalle circostanze internazionali. Lo ha detto alla Ria Novosti l'in, Alexander Avdeev. "In ogni contesto internazionale, ilcon ilè importante per Mosca, e il pontefice è sempre un interlocutore desiderato", ha detto Avdeev.A inizio giornata,Francesco ha dichiarato al Corriere della Sera di essere pronto a visitare Mosca per incontrare il presidenteVladimir Putin, cercando di promuovere una soluzione pacifica della crisi ucraina. Il pontefice ha osservato, tuttavia, che il suo suggerimento resta senza risposta, aggiungendo che è disposto a visitare anche l'Ucraina, ma deve prima recarsi a ...

