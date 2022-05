Allegri sorride: in tre recuperano, in campo in Coppa Italia? (Di martedì 3 maggio 2022) In vista della Coppa Italia, Allegri può ritenersi soddisfatto; il tecnico bianconero, infatti, potrebbe recupero ben tre titolari. Non è stata una stagione semplice per la Juventus che aveva iniziato con ben altre aspettative; i bianconeri, infatti, avrebbero voluto lottare per lo scudetto ed essere assoluti protagonisti a livello internazionale. Il campo ha detto una cosa ben diversa con Bonucci e compagni mai veramente in lotta in campionato e fuori dalla Champions League, per il quarto anno consecutivo, contro una squadra qualitativamente inferiore. A poche giornate dalla fine della stagione, è rimasto un solo obiettivo: la Coppa Italia e, in vista della finale, il tecnico potrebbe recuperare tre elementi importanti. LaPresseNell’ultimo turno di campionato, grazie alla vittoria sul ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 3 maggio 2022) In vista dellapuò ritenersi soddisfatto; il tecnico bianconero, infatti, potrebbe recupero ben tre titolari. Non è stata una stagione semplice per la Juventus che aveva iniziato con ben altre aspettative; i bianconeri, infatti, avrebbero voluto lottare per lo scudetto ed essere assoluti protagonisti a livello internazionale. Ilha detto una cosa ben diversa con Bonucci e compagni mai veramente in lotta in campionato e fuori dalla Champions League, per il quarto anno consecutivo, contro una squadra qualitativamente inferiore. A poche giornate dalla fine della stagione, è rimasto un solo obiettivo: lae, in vista della finale, il tecnico potrebbe recuperare tre elementi importanti. LaPresseNell’ultimo turno di campionato, grazie alla vittoria sul ...

