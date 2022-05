Venezia, intervento al setto nasale perfettamente riuscito per Vacca (Di lunedì 2 maggio 2022) Venezia - In mattinata, il centrocampista del Venezia Antonio Junior Vacca , è stato sottoposto ad intervento per la riduzione della frattura e plastica delle ossa nasali, dopo il colpo ricevuto da ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 maggio 2022)- In mattinata, il centrocampista delAntonio Junior, è stato sottoposto adper la riduzione della frattura e plastica delle ossa nasali, dopo il colpo ricevuto da ...

