Serie A, colpo di scena per la salvezza: l'ufficialità cambia tutto (Di lunedì 2 maggio 2022) A poche partite dal termine della stagione di Serie A arriva l'ufficialità che potrebbe cambiare tutto in ottica salvezza. Quando mancano ormai poche partita alla fine del campionato, arriva una notizia che potrebbe cambiare le cose nella parte bassa della classifica. Al momento il Cagliari quartultimo sopravanza Genoa e Salernitana di tre punti. I campani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Venezia, intervento al setto nasale perfettamente riuscito per Vacca VENEZIA - In mattinata, il centrocampista del Venezia Antonio Junior Vacca , è stato sottoposto ad intervento per la riduzione della frattura e plastica delle ossa nasali, dopo il colpo ricevuto da Bernardeschi ieri, nella sfida contro la Juve . Lo ha comunicato il Venezia sui propri canali ... Animali: Bolla (Aisa), 'senza uso responsabile farmaci non c'è sicurezza alimentare' - LiberoReporter ... una responsabilità da cui discendono una serie di ricadute tanto sulla salute, quanto sull'... Read More Flash Roma, operaio morto alla Farnesina: decesso avvenuto sul colpo 2 Maggio 2022 Questi, a ... Stop and Goal Salta la firma e cambia tutto per Allegri: nuovo colpo in Serie A Sul mercato invece si lavora sui rinnovi e non solo. I punti interrogativi non mancano, così come i possibili nuovi ingressi Il rush finale di questo campionato di Serie A prospetta interessanti sfide ... Serie B - Rimadesio Desio, sconfitta ma felice Pur capitolando nel suo ultimo impegno in trasferta della stagione regolare sul palasport di Lumezzane per 70-77, la Rimadesio Aurora Desio agguanta i playoff con i quali potrà giocarsi le sue chance ... VENEZIA - In mattinata, il centrocampista del Venezia Antonio Junior Vacca , è stato sottoposto ad intervento per la riduzione della frattura e plastica delle ossa nasali, dopo ilricevuto da Bernardeschi ieri, nella sfida contro la Juve . Lo ha comunicato il Venezia sui propri canali ...... una responsabilità da cui discendono unadi ricadute tanto sulla salute, quanto sull'... Read More Flash Roma, operaio morto alla Farnesina: decesso avvenuto sul2 Maggio 2022 Questi, a ... Calciomercato Serie A, colpo Gotze: svelato il suo nuovo club Sul mercato invece si lavora sui rinnovi e non solo. I punti interrogativi non mancano, così come i possibili nuovi ingressi Il rush finale di questo campionato di Serie A prospetta interessanti sfide ...Pur capitolando nel suo ultimo impegno in trasferta della stagione regolare sul palasport di Lumezzane per 70-77, la Rimadesio Aurora Desio agguanta i playoff con i quali potrà giocarsi le sue chance ...