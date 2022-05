Pàlpito | la recensione | una telenovela mascherata da serie TV con troppi intrecci

(Di lunedì 2 maggio 2022) Ladi, la soap opera colombiana disponibile su Netflix creata da Leonardo Padrón. C'è chi lo ha già definito un guilty pleasure e di sicuro per molti lo sarà vista la sua posizione nella top ten dei più visti su Netflix ma in questadidimostreremo quanto laTV colombiana creata da Leonardo Padrón, sul traffico di organi e l'amore che trascende i trapianti, sia di fatto una soap opera a tutti gli effetti con indosso la maschera della serialità. Grazie a colossi come Netflix, Amazon, Apple TV ed HBO Max con al seguito SKY, negli ultimi anni le care e vecchieTV hanno lasciato il posto ai cosiddetti …

C'è chi lo ha già definito un guilty pleasure e di sicuro per molti lo sarà vista la sua posizione nella top ten dei più visti su Netflix ma in questadidimostreremo quanto la serie TV colombiana creata da Leonardo Padrón, sul traffico di organi e l'amore che trascende i trapianti, sia di fatto una soap opera a tutti gli effetti ...LEGGI "ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da Netflix Questo weekend in vetta alla ... LEGGI " Ladi Anatomia di uno scandalo Segue Bridgerton che resiste ancora benissimo, ...