L'Europa pubblica la "Dichiarazione per il futuro di internet" (Di lunedì 2 maggio 2022) È già stata sottoscritta da sessanta Paesi per guidare l’operato di governi, imprese e associazioni Leggi su repubblica (Di lunedì 2 maggio 2022) È già stata sottoscritta da sessanta Paesi per guidare l’operato di governi, imprese e associazioni

M5S_Europa : L’estradizione del fondatore di #Wikileaks non è solo una minaccia al suo stato di salute già precario, ma anche un… - LorenzoCalvagno : RT @ITItalianTech: L'Europa pubblica la 'Dichiarazione per il futuro di internet' - LaStampa : L'Europa pubblica la 'Dichiarazione per il futuro di internet'. - ITItalianTech : L'Europa pubblica la 'Dichiarazione per il futuro di internet' - Leontsio : RT @SilviaCanal11: @davcarretta Sarebbe ora anche di alzare la spesa pubblica sull'istruzione. Siamo uno dei paesi che sulla scuola spende… -