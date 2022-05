Lavoro: Fratoianni, 'in Spagna record contratti e tempo indeterminato, così fa sinistra' (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "In Spagna è record di contratti a tempo indeterminato. Com'è possibile? Semplice, grazie all'ultima riforma del mercato del Lavoro promossa dal governo socialista e di Podemos: riduzione del numero di contratti per contrastare precariato e contratti pirata, promozione di quelli a tempo indeterminato e aumento del salario minimo per quelli a breve termine. Nulla di utopico, nulla che non si possa realizzare anche in Italia. Questo fa la sinistra al governo". Lo afferma il segretario nazionale di sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Per questo c'è una nostra proposta di legge - prosegue il leader di SI - per introdurre un salario minimo di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Indi. Com'è possibile? Semplice, grazie all'ultima riforma del mercato delpromossa dal governo socialista e di Podemos: riduzione del numero diper contrastare precariato epirata, promozione di quelli ae aumento del salario minimo per quelli a breve termine. Nulla di utopico, nulla che non si possa realizzare anche in Italia. Questo fa laal governo". Lo afferma il segretario nazionale diItaliana, Nicola. "Per questo c'è una nostra proposta di legge - prosegue il leader di SI - per introdurre un salario minimo di ...

