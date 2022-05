Intervista a Lavrov | centrodestra si ricompatta in difesa di Mediaset Non solo Fi | anche Lega e Fdi | “Strumentalizzazione della sinistra”

(Di lunedì 2 maggio 2022) Alla fine, in qualche modo, la linea è stata trovata: attaccaredifendendo. Ma non è stato facile ieri sciogliere il cortocircuito che si era venuto a creare dopo l’del ministro degli esteriFederazione Russa, Sergej, a Zona Bianca, su Rete 4 domenica sera. Dove a interloquire conc’era il suo conduttore, Giuseppe Brindisi. “Zelensky ebreo?Hitler lo era. I peggiori antisemiti sono proprio gli ebrei…”, sono le parole del ministro che hanno provocato reazioni in tutto il pianeta. E ancora: “Gli ucraini erano stufi del regime di Zelensky”; “la stampa italiana è senza etica professionale”; “Zelensky deve dire ai suoi soldati neonazisti di lasciar andare i civili”; “sul gas avete rubato i nostri soldi tenendoli nelle ...

rusembitaly : ??Il Ministro degli Affari Esteri della Federazione #Russia Sergej #Lavrov ha rilasciato un’intervista a… - silvia_sb_ : Scusate, parlo ai colleghi che dicono “tutti avremmo fatto un’esclusiva a Lavrov”, sull’opportunità di dargli spazi… - martaottaviani : Min. Esteri #Israele ha fatto sapere di avere convocato l’ambasciatore russo, dopo le frasi antisemite di #Lavrov i… - paoloangeloRF : RT @silvia_sb_: Scusate, parlo ai colleghi che dicono “tutti avremmo fatto un’esclusiva a Lavrov”, sull’opportunità di dargli spazio possia… - GianniPulito : RT @fattoquotidiano: Intervista a Lavrov, centrodestra si ricompatta in difesa di Mediaset. Non solo Fi, anche Lega e Fdi: “Strumentalizzaz… -

... Mauro Crippa, colui che ha dato il via libera alla scaletta del programma 'Zona bianca', quindi anche all'a Sergei. Il dirigente televisivo, dopo le accuse di filo putinismo, ...In un'a Zona Bianca il capo della diplomazia russa Sergejha dato fondo a quella "montagna di fake news" - copyright Adolfo Urso, capo del Copasir - diffuse dal suo governo e Rete 4 ...Così all’Adnkronos Giuseppe Brindisi, conduttore di ‘Zona Bianca’ su Rete 4, finito al centro delle polemiche dopo l’intervista al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "Le deliranti affermazioni ...Sta facendo molto discutere, in Italia, l’intervista Lavrov andata in onda ieri sera durante il programma di Rete 4. Un’ondata di polemiche si è scatenata contro il ministro degli Esteri russo e la ...