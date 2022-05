Incredibile in Perù | calciatore lascia il campo all’intervallo | deve fare una consegna

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 maggio 2022) Avvenimenti surreali quelli accaduti indurante Las Águilas de Santa Ana – Atlético Torino. All’udire del duplice fischio di fine primo tempo, Gersy Arámbulo, ala destra classe 2003 della squadra di casa, si infila lo zaino da rider e sfreccia via a bordo della propria moto. L’esterno offensivo si ripresenta alesattamente 17 minuti dopo pronto per scendere nuovamente innel secondo tempo. Ilspiegherà più tardi che oltre a giocare per Las Águilas, effettua consegne per Rappi, una delle aziende di delivery più note nel Paese. Come tanti suoi coetanei, Gersy sta cercando di costruirsi un futuro mentre alimenta la sua passione per il calcio. «La mattina mi alleno con la squadra, mentre il pomeriggio e la sera esco per effettuare le consegne. Ho bisogno di lavorare per dare un futuro ...