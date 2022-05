Gasperini | Arbitri e Var? Il calcio non è più credibile | troppi episodi assurdi

yassine01937035 : RT @calciomercatoit: ??#AtalantaSalernitana - #Gasperini torna a parlare di arbitri! - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Atalanta, Gasperini: “Fortemente penalizzati dagli arbitri”: Atalanta,… - sportli26181512 : Gasperini: 'Arbitri, quest'anno è stato un disastro. Così si perde credibilità': Gasperini: 'Arbitri, quest'anno è… - Max_883 : Negli anni di Bergamo #Gasperini c'ha più medaglie sfilate che trofei vinti. Ovviamente sempre tutto per colpa de… - LAROMA24 : Atalanta, Gasperini: 'Arbitri? Un disastro. L'errore in Spezia-Lazio è di una gravità assoluta' #AsRoma… -

La Gazzetta dello Sport

Tecnologia, in particolare, ce l'ha con l'utilizzo a suo dire distorto della Var e della tecnologia in campo: "Finché gli episodi venivano valutati a velocità reale, potevano nascere ...PENALIZZATI DAGLIIN STAGIONE - 'E' stato un disastro quest'anno. Non dovete farlo dire a ... NUOVO CICLO CONDALL'ANNO PROSSIMO - 'Intanto è evidente che in questo ritorno c'era la ... Gasperini: "Arbitri, quest'anno è stato un disastro. Così si perde credibilità" Si sfoga Gian Piero Gasperini e lo fa a ‘Sky’ dopo Atalanta-Salernitana. Sono gli arbitri nel mirino del tecnico bergamasco che non le manda a dire. “Quest’anno sono stati un disastro, lo possono ...Atalanta, Gasperini analizza la crisi della sua squadra e attacca gli arbitri L'allenatore bergamasco prova ad analizzare il perchè la sua squadra non riesce ad essere più il rullo compressore degli ...