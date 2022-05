F1, Hamilton: “Senza fallimento, non c’è successo” (Di lunedì 2 maggio 2022) “Ciao America. Sono così emozionato per la settimana che ci aspetta e spero anche voi. Ogni giorno di questa vita è una benedizione, possiamo superare tutto. Senza fallimento non c’è successo”. Lo ha scritto sui social Lewis Hamilton, in vista del Gran Premio di Miami. Nonostante l’inizio di stagione complicato, il fuoriclasse tiene duro e ringrazia per il sostegno: “Ci saranno sempre persone che ti amano quando sei su e ti prenderanno a calci quando sei giù, qualcosa che ho imparato durante questo viaggio. Le persone proiettano i propri difetti ma io uso tutto questo come benzina. Niente mi farà deviare dalla mia strada, non lasciate che qualcuno vi impedisca di essere voi stessi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) “Ciao America. Sono così emozionato per la settimana che ci aspetta e spero anche voi. Ogni giorno di questa vita è una benedizione, possiamo superare tutto.non c’è”. Lo ha scritto sui social Lewis, in vista del Gran Premio di Miami. Nonostante l’inizio di stagione complicato, il fuoriclasse tiene duro e ringrazia per il sostegno: “Ci saranno sempre persone che ti amano quando sei su e ti prenderanno a calci quando sei giù, qualcosa che ho imparato durante questo viaggio. Le persone proiettano i propri difetti ma io uso tutto questo come benzina. Niente mi farà deviare dalla mia strada, non lasciate che qualcuno vi impedisca di essere voi stessi”. SportFace.

sportface2016 : #F1, #Hamilton: 'Senza fallimento, non c'è successo' - nelsottobosco : ora riguardo hamilton che non si può continuare così tanti mesi senza rewatch è illegale - mingrone75 : RT @Cuccello: @AndreD81 #AyrtonSenna è un pilota senza tempo. È stato per primo, anche un grande atleta, uno sportivo a 360*. Nella #Formul… - Cuccello : @AndreD81 #AyrtonSenna è un pilota senza tempo. È stato per primo, anche un grande atleta, uno sportivo a 360*. Nel… - sportface2016 : #F1, #Berger: 'Se la #Mercedes continuasse a non funzionare, #Hamilton potrebbe chiudere la sua carriera' -

Domenica 8 maggio a Miami torna la sfida Ferrari - Red Bull: ma che farà Hamilton ...la Rossa di Leclerc finito sesto a Imola dopo un grave errore (ammesso) lasciando senza parole il ... MISTERO HAMILTON IN FORMULA 1 Che succede al Re Nero A Imola ha subito anche l 'umiliazione del ... Toto Wolff ammette gli errori sulla W13 Motivo di delusione e sconforto in più per Hamilton che cerca di uscire da un loop negativo. ... dove i meccanici, poco alla volta, hanno cercato e cercano tutt'oggi di risolverli, senza riuscrivi del ... SPORTFACE.IT Toto Wolff ammette gli errori sulla W13 Motivo di delusione e sconforto in più per Hamilton che cerca di uscire da un loop negativo ... hanno cercato e cercano tutt’oggi di risolverli, senza riuscrivi del tutto. Toto Wolff ha ammesso senza ... F1, la nuova vita di Valtteri Bottas senza Lewis Hamilton Dopo cinque stagioni al fianco di Lewis Hamilton in Mercedes, per Valtteri Bottas è iniziata quest'anno una nuova era nel box Alfa Romeo. Il finlandese ha già ottenuto 24 punti nelle prime quattro ... ...la Rossa di Leclerc finito sesto a Imola dopo un grave errore (ammesso) lasciandoparole il ... MISTEROIN FORMULA 1 Che succede al Re Nero A Imola ha subito anche l 'umiliazione del ...Motivo di delusione e sconforto in più perche cerca di uscire da un loop negativo. ... dove i meccanici, poco alla volta, hanno cercato e cercano tutt'oggi di risolverli,riuscrivi del ... F1, Hamilton: "Senza fallimento, non c'è successo" Motivo di delusione e sconforto in più per Hamilton che cerca di uscire da un loop negativo ... hanno cercato e cercano tutt’oggi di risolverli, senza riuscrivi del tutto. Toto Wolff ha ammesso senza ...Dopo cinque stagioni al fianco di Lewis Hamilton in Mercedes, per Valtteri Bottas è iniziata quest'anno una nuova era nel box Alfa Romeo. Il finlandese ha già ottenuto 24 punti nelle prime quattro ...