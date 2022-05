Esonero Mazzarri, la rabbia dei tifosi: «Inutile a tre giornate dalla fine» (Di lunedì 2 maggio 2022) I tifosi del Cagliari non hanno preso bene l’Esonero di Walter Mazzarri a tre giornate dalla fine del campionato Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Cagliari, dopo una lunga giornata di colloqui ad Asseminello la società rossoblù ha deciso di sollevare il tecnico toscano dal suo incarico. Subito è scattata l’ira social dei tifosi rossoblù che in larga maggioranza non hanno preso benissimo l’Esonero di Mazzarri a tre giornate dalla fine del campionato e con una gara fondamentale come la prossima contro la Salernitana. La tifoseria crede poco anche in Alessandro Agostini che, salvo novità, dovrebbe prendere il posto in panchina, poichè l’attuale tecnico ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Idel Cagliari non hanno preso bene l’di Waltera tredel campionato Walternon è più l’allenatore del Cagliari, dopo una lunga giornata di colloqui ad Asseminello la società rossoblù ha deciso di sollevare il tecnico toscano dal suo incarico. Subito è scattata l’ira social deirossoblù che in larga maggioranza non hanno preso benissimo l’dia tredel campionato e con una gara fondamentale come la prossima contro la Salernitana. La tifoseria crede poco anche in Alessandro Agostini che, salvo novità, dovrebbe prendere il posto in panchina, poichè l’attuale tecnico ...

