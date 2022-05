Dopo l’Ungheria | anche in Romania arriva una legge contro la “propaganda LGBTQ+”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 2 maggio 2022) I diritti e le condizioni di vita della comunitànel mondo si stanno deteriorando sempre più. Sull’onda della tanto citata“Don’t Say Gay” della Florida,lasta per far passare unala cosiddetta “gay“. Vi raccomandiamo... Doctor Strange 2: l'Arabia Saudita chiede di rimuovere i riferimentiInsieme a Polonia, Bulgaria, Lettonia, Lituania e Slovacchia, laè uno dei sei paesi europei a non avere ancora, nel 2022, unasulle unioni civili o sulle coppie di fatto. Il Paese, però, dall’inizio del millennio ha compiuto passi importanti in tema di diritti per la comunità ...