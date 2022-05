Concerto Primo Maggio, dai Coma_Cose a Marco Mengoni: i momenti più salienti (VIDEO) (Di lunedì 2 maggio 2022) Concerto Primo Maggio Roma: ecco tutto quello che è accaduto sul palco del Concertone Ieri, 1 Maggio si è svolto il Concerto del Primo Maggio a Roma. “Al lavoro per la pace” è stato questo lo slogan del Concertone del 2022 che anche quest’anno ha riscosso un clamoroso successo. Il Concerto è stato condotto dall’attrice Ambra Angiolini e il cantautore Bugo. Numerosissimi artisti si sono esibiti sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano. Un bagno di folla ha accolto gli artisti che si sono esibiti nella giornata della Festa dei Lavoratori rilasciando messaggi di speranza e di riflessione sulla guerra e sulle morti sul lavoro. La voce di Kateryna Pavlenko, la frontwoman della band ucraina dei Go A ha aperto il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 maggio 2022)Roma: ecco tutto quello che è accaduto sul palco delne Ieri, 1si è svolto ildela Roma. “Al lavoro per la pace” è stato questo lo slogan delne del 2022 che anche quest’anno ha riscosso un clamoroso successo. Ilè stato condotto dall’attrice Ambra Angiolini e il cantautore Bugo. Numerosissimi artisti si sono esibiti sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano. Un bagno di folla ha accolto gli artisti che si sono esibiti nella giornata della Festa dei Lavoratori rilasciando messaggi di speranza e di riflessione sulla guerra e sulle morti sul lavoro. La voce di Kateryna Pavlenko, la frontwoman della band ucraina dei Go A ha aperto il ...

RaiTre : “Sogno il giorno in cui ascolteremo questa canzone e penseremo che per fortuna parla di qualcosa di assurdo, surrea… - RaiTre : “Cessate il fuoco significa negoziati, significa salvare i bambini, fermiamo questa guerra prima che sia troppo tar… - rockolpoprock : Primo Maggio 2022 Roma, Marco Mengoni canta Bob Dylan - dayligvht : se non contiamo il concerto di cristina d’avena questo di stasera è il mio primo concerto dal 2019 :’) - 361_magazine : -