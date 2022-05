A tavola scelte sane e sostenibili, italiani sempre più ‘flexitariani’ (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – A tavola scelte sane e sostenibili. Cambiano le abitudini alimentari degli italiani che puntano a mantenere un regime alimentare equilibrato, consumando più frutta, verdura e vegetali e meno proteine animali. Sono i ‘flexitariani’ che si preoccupano per la salute e anche per l’ambiente. A tracciare il quadro di questo nuovo trend è Gilles Ballot, direttore merci, marketing e e-commerce di Carrefour Italia, che all’Adnkronos spiega come sta crescendo l’attenzione dei consumatori nei confronti di una dieta a base vegetale. Per ragioni legate alla sostenibilità, spiega Ballot, “c’è una forte tendenza a livello globale a ridurre il consumo di carne. Oltre al settore vegan, in crescita e che rappresenta circa il 2,4% degli italiani, negli ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – A. Cambiano le abitudini alimentari degliche puntano a mantenere un regime alimentare equilibrato, consumando più frutta, verdura e vegetali e meno proteine animali. Sono iche si preoccupano per la salute e anche per l’ambiente. A tracciare il quadro di questo nuovo trend è Gilles Ballot, direttore merci, marketing e e-commerce di Carrefour Italia, che all’Adnkronos spiega come sta crescendo l’attenzione dei consumatori nei confronti di una dieta a base vegetale. Per ragioni legate allatà, spiega Ballot, “c’è una forte tendenza a livello globale a ridurre il consumo di carne. Oltre al settore vegan, in crescita e che rappresenta circa il 2,4% degli, negli ...

