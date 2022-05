Stati Uniti: ancora polemiche sul nuovo missile Sentinel, costi eccessivi e rischio di guerra nucleare accidentale (Di domenica 1 maggio 2022) Già ai tempi dell’amministrazione Obama, gli Stati Uniti si erano impegnati politicamente e finanziariamente nella modernizzazione di una delle componenti della “triade nucleare”, cioè i missili balistici intercontinentali (ICBM). Circa un mese fa sono riusciti a fare un piccolo passo avanti: dopo lunghe riflessioni, hanno trovato un nome con cui battezzare l’LGM-35, il missile che andrà a sostituire il Minuteman III, ancora in servizio dopo cinquanta anni. Si tratta in realtà di un vero e proprio sistema missilistico basato a terra, denominato anche Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), che nella dottrina nucleare americana affianca i sistemi di lancio da sottomarini e gli ordigni da lanciare coi bombardieri tipo il B-52 Stratofortress. La nuova arma dovrebbe entrare in funzione ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 1 maggio 2022) Già ai tempi dell’amministrazione Obama, glisi erano impegnati politicamente e finanziariamente nella modernizzazione di una delle componenti della “triade”, cioè i missili balistici intercontinentali (ICBM). Circa un mese fa sono riusciti a fare un piccolo passo avanti: dopo lunghe riflessioni, hanno trovato un nome con cui battezzare l’LGM-35, ilche andrà a sostituire il Minuteman III,in servizio dopo cinquanta anni. Si tratta in realtà di un vero e proprio sistema missilistico basato a terra, denominato anche Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), che nella dottrinaamericana affianca i sistemi di lancio da sottomarini e gli ordigni da lanciare coi bombardieri tipo il B-52 Stratofortress. La nuova arma dovrebbe entrare in funzione ...

