Roma-Bologna | caos totale | la sentenza dell’ex arbitro fa infuriare i tifosi

OfficialASRoma : ?? Cancelli aperti all'Olimpico e La Magica Land attiva ?? Anche per #RomaBologna c'è la possibilità di entrare in… - OfficialASRoma : ?? Roma-Bologna ?? - EnricoTurcato : La folle rimonta di Roma 1 punto con l’Atalanta nel recupero 1 punto con il Bologna al 95’ 3 punti rimontati con Ca… - infoitsport : Tante occasioni, ma polveri bagnate. Roma e Bologna rimangono sullo 0-0 al 45' - infoitsport : Roma-Bologna, due episodi dubbi in area: Fabbri lascia correre -

Sintesi0 - 0 MOVIOLA 1 Si parte all'Olimpico 2 ...Altro episodio da moviola nel corso del secondo tempo di, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Orsolini si invola verso l'area di rigore giallorossa e viene trattenuto vistosamente e ...Il primo, dopo 120 secondi, riguarda un tocco di mano di Medel in area di rigore: in questa occasione, Fabbri dopo aver consultato il Var, decide di non concedere il rigore. Il secondo, dopo 12 minuti ...Il posticipo di Serie A tra Roma e Bologna ha generato polemiche dopo pochi minuti di gioco. Roma-Bologna, nulla di fatto al VAR. L’arbitro ha effettuato un rapido check al Var, ma ha optato per ...