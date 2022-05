Playoff Serie C 2021/2022: Foggia e Juventus U23 avanzano al secondo turno, Turris e Piacenza ko (Di domenica 1 maggio 2022) Il Foggia stende 2-0 la Turris nel match valevole per il primo turno dei Playoff del campionato di Serie C 2021/2022 grazie alle reti realizzate nel finale da Di Grazia e Curcio e si qualifica al round successivo. Avanza nel tabellone del proprio girone anche la Juventus U23, alla quale è sufficiente un pareggio a reti bianche con il Piacenza per superare il turno. Foggia-Turris RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite dimostra sin da subito un buon approccio alla partita, poiché dopo soli quattro minuti colpisce un palo con Longo, che per poco non sfrutta un errore della difesa avversaria. Superato lo spavento anche i rossoneri provano ad farsi vedere dalle parti di Perina, ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) Ilstende 2-0 lanel match valevole per il primodeidel campionato digrazie alle reti realizzate nel finale da Di Grazia e Curcio e si qualifica al round successivo. Avanza nel tabellone del proprio girone anche laU23, alla quale è sufficiente un pareggio a reti bianche con ilper superare ilRIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite dimostra sin da subito un buon approccio alla partita, poiché dopo soli quattro minuti colpisce un palo con Longo, che per poco non sfrutta un errore della difesa avversaria. Superato lo spavento anche i rossoneri provano ad farsi vedere dalle parti di Perina, ...

