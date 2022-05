La rivoluzione è poetica

la Repubblica

... come è nato La scritturae la scrittura di canzoni hanno un tempo e uno spazio diverso. ... C'è una strofa di un mio brano, "Anche se scoppiasse la/Tu resteresti immobile", dedicata ......della sua opera può dare il destro all'insegnante per far capire che dallascientifica ... Una "giustizia", quella di Whitman, come è stata definita dalla filosofa americana Martha ... 'Cinico tv' trenta anni fa, Franco Maresco: "La poetica dei reietti fu la nostra rivoluzione" Premiati i documentari bolognesi su Grillini di Vendemmiati e Lucio Dalla di Pietro Marcello. Un riconoscimento anche al regista bolognese De Maria per il ...Lunedì 25 aprile al Carlo Felice c’è “Schumann”: appuntamento alle ore 20:00. Il maestro Fabio Luisi sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice conduce alla scoperta dei sottili legami tra Rober ...