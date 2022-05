Il mistero della Xelo, la petroliera affondata in Tunisia (Di domenica 1 maggio 2022) Qualcosa non quadra nella strana storia della Xelo, la petroliera affondata al largo di Gabes, nella Tunisia meridionale. Da semplice incidente marittimo per il maltempo, a potenziale disastro ambientale, fino al sospetto traffico di carburante clandestino con annesso intrigo internazionale che tocca Libia, Malta, Tunisia, Italia, Turchia, Camerun e Guinea Equatoriale. Ma andiamo per ordine. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 1 maggio 2022) Qualcosa non quadra nella strana storia, laal largo di Gabes, nellameridionale. Da semplice incidente marittimo per il maltempo, a potenziale disastro ambientale, fino al sospetto traffico di carburante clandestino con annesso intrigo internazionale che tocca Libia, Malta,, Italia, Turchia, Camerun e Guinea Equatoriale. Ma andiamo per ordine. InsideOver.

