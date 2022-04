"Quarta dose? Non esistono dati". Crisanti e Bassetti cauti sul vaccino (Di martedì 5 aprile 2022) Nei prossimo giorni l'Ema si esprimerà sulla Quarta dose di vaccino per gli over 65 ma Crisanti e Bassetti frenano e aspettano nuovi dati Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 aprile 2022) Nei prossimo giorni l'Ema si esprimerà sulladiper gli over 65 mafrenano e aspettano nuovi

Corriere : Crisanti: «La mascherina non serve, Omicron troppo contagiosa. Quarta dose non risolutiva» - AurelianoStingi : Preziosissima intervista su @repubblica ad @SetteLab, professore di immunologia, qui i take home messages: 1) quar… - AlexBazzaro : La quarta dose per i fragili e gli over 50 la chiamano “seconda dose booster”. Questo perché pensano che siamo tota… - bb_1774 : RT @LucioMalan: Il grande “esperto” di Covid Abrignani vuole mescolare quarta dose Covid e vaccino influenzale. C’è da fidarsi: è quello ch… - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: ?? BIDEN FA LA QUARTA DOSE (COL TAPPO) IN DIRETTA TV!. ECCO COME I POTENTI FANNO LE DOSI..CON IL TAPPINO INSERITO MICA… -