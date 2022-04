Amici, Alessandra Celentano e la frecciata su Nunzio: «Io lo voglio bene… In Sicilia parlano così» (Di martedì 5 aprile 2022) Caduta di stile per Alessandra Celentano. La storica insegnante di Amici non sbaglia mai, come ha tenuto a puntualizzare durante la terza puntata del serale, stavolta ha preso una bella cantonata con il ballerino Nunzio. Alessandra Celentano, commento choc sul concorrente Nunzio Da settimane maestra e allievo si punzecchiano a vicenda, al punto che il ragazzo ha persino ideato dei tutorial per spiegare alla Celentano i balli latino-americani. Proprio durante uno scambio di battute con con il 19enne Siciliano, la maestra ha voluto scherzare sull’accento del ragazzo originario di Catania, con la frase: «Io lo voglio bene». Maria De Filippi, accortasi subito della battutina, ha commentato: «Sei infingarda perché gli dici ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 5 aprile 2022) Caduta di stile per. La storica insegnante dinon sbaglia mai, come ha tenuto a puntualizzare durante la terza puntata del serale, stavolta ha preso una bella cantonata con il ballerino, commento choc sul concorrenteDa settimane maestra e allievo si punzecchiano a vicenda, al punto che il ragazzo ha persino ideato dei tutorial per spiegare allai balli latino-americani. Proprio durante uno scambio di battute con con il 19enneno, la maestra ha voluto scherzare sull’accento del ragazzo originario di Catania, con la frase: «Io lobene». Maria De Filippi, accortasi subito della battutina, ha commentato: «Sei infingarda perché gli dici ...

