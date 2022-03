Ue fa scattare nuove sanzioni su Russia, 7 banche fuori da Swift (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ursula von der LeyenBRUXELLES – Nel quadro delle sanzioni contro l’aggressione militare dell’Ucraina, l’Unione europea ha deciso oggi di escludere alcune delle principali banche russe dal sistema Swift, il la rete di messaggistica finanziaria più importante al mondo per le transazioni. La misura, che è già stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Ue, è stata concordata con i partner del G7, ed entrerà in vigore il 12 marzo 2022. Questa sanzione impedirà a queste banche di condurre le loro transazioni finanziarie in tutto il mondo in modo rapido, sicuro ed efficiente. Le banche prese di mira sono sette: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (Veb) e Vtb Bank. Mancano dalla lista, invece la prima banca russa, Sberbank, e la terza, Gazprombank. Una fonte ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ursula von der LeyenBRUXELLES – Nel quadro dellecontro l’aggressione militare dell’Ucraina, l’Unione europea ha deciso oggi di escludere alcune delle principalirusse dal sistema, il la rete di messaggistica finanziaria più importante al mondo per le transazioni. La misura, che è già stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Ue, è stata concordata con i partner del G7, ed entrerà in vigore il 12 marzo 2022. Questa sanzione impedirà a questedi condurre le loro transazioni finanziarie in tutto il mondo in modo rapido, sicuro ed efficiente. Leprese di mira sono sette: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (Veb) e Vtb Bank. Mancano dalla lista, invece la prima banca russa, Sberbank, e la terza, Gazprombank. Una fonte ...

Advertising

Lopinionista : Ue fa scattare nuove sanzioni su Russia, 7 banche fuori da Swift - fotodeangelis : Inquadra nuove prospettive: giovedì 3 marzo 2022 partecipa al Leica TechStories ON THE ROAD di Ancona per conoscere… -

Ultime Notizie dalla rete : scattare nuove Ue fa scattare nuove sanzioni su Russia, 7 banche fuori da Swift Nel quadro delle sanzioni contro l'aggressione militare dell'Ucraina, l'Unione europea ha deciso oggi di escludere alcune delle principali banche russe dal sistema Swift, il la rete di messaggistica ...

Ucraina, la paura della guerra atomica: "Anche in Italia è partita la caccia al bunker" ...vari sistemi da un'azienda svizzera attiva anche nel settore militare - riceve almeno dieci nuove ... ammette Cavicchioli, che commenta: "lo scoppio del conflitto in Ucraina ha fatto scattare un impulso ...

Ue fa scattare nuove sanzioni su Russia, 7 banche fuori da Swift Agenzia askanews Nel quadro delle sanzioni contro l'aggressione militare dell'Ucraina, l'Unione europea ha deciso oggi di escludere alcune delle principali banche russe dal sistema Swift, il la rete di messaggistica ......vari sistemi da un'azienda svizzera attiva anche nel settore militare - riceve almeno dieci... ammette Cavicchioli, che commenta: "lo scoppio del conflitto in Ucraina ha fattoun impulso ...