Ucraina | soldato russo catturato in video | ' Putin pensava di vincere in tre giorni'

Agenzia_Ansa : VIDEO I Ucraina, ambasciatore all'Onu legge messaggi di un soldato russo morto: 'Ci chiamano fascisti. Mamma, e' co… - fanpage : “Mamma siamo in Ucraina, qui infuria una vera guerra. Stiamo bombardando tutte le città… anche prendendo di mira i… - MediasetTgcom24 : 'Mamma, ho paura, bombe anche su civili', ambasciatore ucraino legge un Sms di un soldato russo #ucraina #onu… - VoxNewsInfo2 : : Ucraina, il gesto commovente del soldato russo alla vecchina liberata – FOTO - StaziAlessandro : RT @HuffPostItalia: Soldato russo catturato: 'Putin pensava di prendere l'Ucraina in 3 giorni' -

D'altronde il ministero della Difesainvita le madri dei soldati russi catturati sul campo di battaglia a venire a riprendersi i figli. "È stato deciso di consegnare alle loro madri i soldati ...leggi anche- Russia, Putin è all'angolo? 'Ha sbagliato i calcoli, ecco cosa faranno gli ... Non c'è un solodella Nato coinvolto in quella guerra proprio per evitare lo scontro e il ...(Adnkronos) – “Salve, lei è la madre di…. Suo figlio è un soldato russo? E’ prigioniero in Ucraina, lo sa?”. Volodymyr Zolkin è un blogger ucraino, vive a Kiev. Su YouTube tiene incollati migliaia di ...Il giovane militare è stato fermato e ha deciso di arrendersi. Simbolo di una guerra sbagliata (come lo sono tutte) e di un’invio massiccio di truppe per la volontà di quell’uomo solo al comando che p ...