Ucraina: Borsa di Mosca chiusa per il terzo giorno consecutivo

Mosca, 2 mar. (Adnkronos) - La Borsa di Mosca rimarrà chiusa anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, mentre la Russia è colpita dalle sanzioni occidentali per l'invasione dell'Ucraina. Lo riferisce il Moscow Times.

