Serie B 2021/2022, il Lecce si riprende la vetta: Monza bloccato dal Parma (Di mercoledì 2 marzo 2022) Controsorpasso del Lecce ai danni del Brescia. I salentini battono l’Ascoli per 3-1 al Via del Mare nella 27esima giornata della Serie B 2021/2022 e si riprendono la vetta della classifica. Decisivo il solito Massimo Coda, autore di una doppietta (il secondo su rigore). Il Monza viene bloccato per 1-1 dal Parma. Gli ospiti vanno in vantaggio dopo la metà del primo tempo grazie ad un sublime pallonetto di sinistro di Vazquez. Nella ripresa i lombardi si buttano in avanti. Il pareggio, però, arriva solamente all’87’ con il neo entrato Gytkjaer. Bene la Reggina, che al Granillo abbatte per 3-1 il Vicenza. A segno tutte le principali armi offensive dei granata ovvero Galabinov, Menez e Cortinovis. Esulta anche il Frosinone. Ai laziali basta il rigore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Controsorpasso delai danni del Brescia. I salentini battono l’Ascoli per 3-1 al Via del Mare nella 27esima giornata dellae si riprendono ladella classifica. Decisivo il solito Massimo Coda, autore di una doppietta (il secondo su rigore). Ilvieneper 1-1 dal. Gli ospiti vanno in vantaggio dopo la metà del primo tempo grazie ad un sublime pallonetto di sinistro di Vazquez. Nella ripresa i lombardi si buttano in avanti. Il pareggio, però, arriva solamente all’87’ con il neo entrato Gytkjaer. Bene la Reggina, che al Granillo abbatte per 3-1 il Vicenza. A segno tutte le principali armi offensive dei granata ovvero Galabinov, Menez e Cortinovis. Esulta anche il Frosinone. Ai laziali basta il rigore ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Diretta/ Reggina Vicenza (risultato finale 3 - 1): Padella segna il gol della bandiera I calabresi sorridono anche ricordando la partita d'andata del campionato di Serie B 2021 - 2022 in corso: sabato 16 ottobre scorso la Reggina si impose per 0 - 1 a Vicenza confermando una tradizione ...

Wayne Rooney non abbandona il Titanic Il Wycombe retrocesso dalla Championship nel 2021 sostiene che il Derby dovesse essere penalizzato e relegato in terza serie l'anno scorso e chiede sei milioni di sterline per compensare il passaggio ...

Serie A TIM 2021/22: anticipi e posticipi fino alla 30.a giornata Sampdoria.it Probabili formazioni Udinese-Sampdoria: ventottesima giornata Serie A 2021/2022 Lo rimarca anche il Messaggero Veneto che oggi ricorda i tempi in cui le due squadre si affrontavano in gare che valevano l'Europa. Udinese ai preliminari di Champions, Samp in Uefa (Udinese Blog) ...

LIVE FROSINONE - COSENZA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA 67' min: AMMONITO Palmiero per proteste.. AMMONITO Charpentier per comportamento non regolamentare. AMMONITO Camporese per proteste. AMMONITO ...

