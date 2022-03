Advertising

CaffeFou : 'Se la corteggiano torna': la frecciata della Volpe alla moglie di Bonolis #gfvip #gfvip6 #GFVIPParty… - zazoomblog : Gf Vip Adriana Volpe smetisce Sonia Bruganelli sulladdio al programma: Se la corteggiano torna - #Adriana #Volpe… -

Ultime Notizie dalla rete : corteggiano torna

ilmattino.it

Fuoco e fiamme fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli . Dall'inizio del GF Vip, le due opinioniste non sono mai andate d'accordo e spesso hanno avuto battibecchi accesi. Di recente, la stessa Bruganelli ...Bis per Veronica Pivetti che, dopo la prima di ieri,stasera sul palco della Sala Garibaldi di Carrara con lo spettacolo "Stanno sparando sulla ... Gli scampatile sopravvissute. Siamo ...Le due opinioniste continuano a lanciarsi frecciate fuori e dentro lo studio del reality. Ad accendere l'ultima scintilla sono state le dichiarazioni della Bruganelli sul suo addio al ruolo di opinion ...Fuoco e fiamme fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Dall'inizio del GF Vip, le due opinioniste non sono mai andate d'accordo e spesso hanno avuto battibecchi accesi. Di recente, ...