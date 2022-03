Salernitana verso l’Inter con il dubbio Bonazzoli

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Allenamento mattutino per lasul prato del centro sportivo Mary Rosy. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni di tecnica dinamica. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro tattico per reparti prima di concludere l’allenamento con esercitazioni su palle inattive. Nicola deve fare i conti con il: l’attaccante, al pari di Schiavone, ha svolto un lavoro specifico. Da capire se sarà o meno convocato per il match contro l‘Inter. Domani alle 10 è in programma la seduta di rifinitura in vista del match di venerdì sera a Milano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Inter -, arrivano i problemi per Davide Nicola Lo racconta La Gazzetta dello Sport : 'Il capitano dellaRibery , alla guida della sua auto ed insieme ad un'altra persona,......bravo nel finalizzare le azioni da gol (ne ha segnati due) ma anche di trascinare la squadra... Sfideranno Spezia, Sampdoria eprima del match contro i nerazzurri previsto il 3 aprile. ...Ascolta la versione audio dell'articolo Serie A, la mossa di DAZN: i cambiamenti per gli abbonamenti per la visione delle partite del campionato italiano della stagione 2021/22 DAZN si muove in previs ...La Lega Serie A ha reso noti gli orari degli anticipi e dei posticipi per la decima e l'undicesima giornata di Serie A, ultime due partite prima della sosta per le Nazionali ...