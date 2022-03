Paolo Nori: “L’Università Bicocca non vuole Dostoevskij” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Paolo Nori condivide su Instagram la decisione delL’Università Bicocca di cancellare il suo corso dedicato allo scrittore russo Fëdor Michajlovi? Dostoevskij. Rimandato il percorso di Dostoevskij, Paolo Nori evita le polemiche Dall’uscita del suo ultimo libro “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij”, pubblicato nel 2021, a Paolo Nori viene cancellato il suo corso dedicato al nostro scrittore russo Fëdor Michajlovi? Dostoevskij. L’Università Bicocca di Milano ha mandato recentemente una mail al professore annunciando di voler rimandare il corso dedicato alla letteratura russia che era in programma per il prossimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)condivide su Instagram la decisione deldi cancellare il suo corso dedicato allo scrittore russo Fëdor Michajlovi?. Rimandato il percorso dievita le polemiche Dall’uscita del suo ultimo libro “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M.”, pubblicato nel 2021, aviene cancellato il suo corso dedicato al nostro scrittore russo Fëdor Michajlovi?di Milano ha mandato recentemente una mail al professore annunciando di voler rimandare il corso dedicato alla letteratura russia che era in programma per il prossimo ...

Advertising

matteorenzi : L'Università Bicocca di Milano avrebbe bloccato una serie di lezioni su Dostoevskij di Paolo Nori. Proibire di stud… - pbersani : Ma davvero è stato annullato a Paolo Nori un percorso didattico su Dostoevskij in ragione della “delicatezza” del m… - LaStampa : L’università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij: “Evitiamo le polemiche”. Lo scrittore in lacri… - Salvo_Parisi : RT @manzon_federica: Oggi alla @ScuolaHolden abbiamo inizato leggendo Bulgakov, autore russo immenso, nato a Kiev. Perché discrimanare per… - sarapasqui2 : RT @tomasomontanari: Come rettore di @UniStraSiena ho appena invitato Paolo #Nori a fare qua i seminari su Dostoevskij. Ne saremmo onorati… -