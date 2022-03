Nuoto | la FINA annuncia il programma delle gare dei Mondiali 2022 a Budapest

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Poco meno di un mese fa era stato un vero e proprio colpo di scena. Quando si pensava che ilcompetizioni internazionali did’élite fosse ormai definito dopo il rinvio deidi quest’anno a Fukuoka, in Giappone, vi è stato un nuovo cambiamento importante. La(Federazione Internazionale del) aveva comunicato a sorpresa che dal 18 giugno al 3 lugliovi sarà una rassegna iridata a(Ungheria), in seguito all’accordo raggiunto tra il premier ungherese Viktor Orbán e il presidente della, Husain Al-Musallam. La definizione di “Mondiale straordinario” non stupiva. Motivo? La Federazione Internazionale e il Comitato organizzatore di Fukuokaavevano concordato poco ...

Swim4life_it : La decisione della FINA conseguente alla guerra in Ucraina #Nuoto #FINA #UkraineRussiaWar @fina1908… - ilpodsport : #AltriSport Nuoto, stop Fina a Bielorussia e Russia. Ordine revocato a Putin #ilpodsport - SwimmerShopit : FINA, Russi e Bielorussi potranno partecipare agli eventi come atleti “neutrali” - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Bielorussia #FINA #nuoto #russia FINA, Russi e Bielorussi potranno partecipare agli eventi com… - Giornaleditalia : #italpresssport Nuoto: Ucraina. Fina ritira ordine assegnato a Putin nel 2014 -

Ha recepito le indicazioni del Cio anche la, la Federazione internazionale di: "Fino a nuovo avviso, nessun atleta o dirigente della Russia o della Bielorussia potrà partecipare sotto il ...... non sarà la sede dei prossimi Mondiali di pallavolo maschili , in programma dal 26 agosto all'11 settembre, né del Mondiale dijuniores , come stabilito dallache ha annunciato che non si ...Guerra in Ucraina: le sanzioni allo sport russo. L'invasione dell'Ucraina ha creato tale sdegno che anche lo sport russo è stato boicottato ...L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha mobilitato il mondo dello sport che ha risposto in maniera forte alla guerra. Molte federazioni hanno rispos ...