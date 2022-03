Milan-Inter 0-0 | il commento | “Troppi errori davanti” | VIDEO

Advertising

gippu1 : Ironia della sorte: il #Milan non concludeva un derby senza ammoniti da Milan-Inter 0-0 del 7 maggio 2003, semifina… - MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - Milan_eBasta : Ma l’Inter è sempre negli spogliatoi? Non doveva uscire ieri sera alle 21 per la partita??? - Dalla_SerieA : Pioli: 'Milan migliore rispetto all'Inter. Nessuno pensava al Napoli' - -

: i numeri agghiaccianti dei nerazzurri L'dopo il derby pareggiato contro ilha mancato la vittoria per cinque gare consecutive (tre pareggi e due sconfitte) in tutte le ...Ha deluso tutti dal punto di vista spettacolare il derby di coppa Italia tra: lo 0 - 0 rispecchia abbastanza bene quanto (non) si è visto in campo anche se indubbiamente ai punti avrebbe vinto la squadra di Pioli ma non è mancato lavoro per l'arbitro Mariani. Tre ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport giudica insufficiente la direzione di Mariani nel derby di Coppa Italia. Pesa non poco, a detta del quotidiano, il mancato ...Un derby per la pace, per dire `no´ alla guerra in Ucraina. Il derby di Milano, nella semifinale d'andata della Coppa Italia, diventa veicolo di un messaggio più importante.