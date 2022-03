Le Pro Loco di Fiumicino unite nel sostegno all’Ucraina

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 marzo 2022)– Le Prodel nostro territorio hanno deciso congiuntamente di organizzare una raccolta di beni di prima necessità da mandare in Ucraina in aiuto della popolazione che sta scappando dalla guerra. Il materiale raccolto sarà inviato tramite la chiesa ucraina di Santa Sofia, in via Boccea 478, che ha già iniziato la raccolta. Altri invii seguiranno con altri canali ufficiali. In particolare occorre: pasta, olio di girasole in lattina, riso, caffè, the, nutella, barrette, tonno in scatola, legumi e cibo in scatola, fiammiferi, aspirina, tachipirina, ibuprofene, fermenti lattici, bende elastiche, bende, siringhe, cerotto, garze, disinfettanti, disinfettanti per l’acqua, pannolini, assorbenti, teli antigelo, insulina, metformina, vitamine, latte in polvere per bambini. In caso di coperte ed indumenti, fornire solo materiale nuovo. La raccolta ...