La Rappresentante Di Lista | le prime date estive | al via il tour il 19 giugno

La Rappresentante di Lista annuncia finalmente le prime date estive: dopo l'incredibile successo sanremese con "CIAO CIAO", il progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna sui palchi dei più importanti festival e rassegne estive. LRDL si prepara così a riabbracciare il proprio pubblico e annuncia le prime date della stagione di MyM – CIAO CIAO EDITION: si parte il 19 giugno con Ferrara Sotto le Stelle, per poi proseguire a Lido di Camaiore – LU (La Prima Estate) il 22 giugno, Roma (Rock in Roma) il 23 giugno, Allein – AO (Musicastelle) il 2 luglio, Caorle – VE (Parco del Pescatore) il 6 luglio, Cremona (Tanta Robba Festival) il 9 luglio.

